شرطة مكة: مقطع مدرسة نجد مزحة

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان (حي الأجواد أمام مدرسة نجد الابتدائية يوم الإثنين 1441/1/10، مجموعة من الأولاد هجموا على طفل وأركبوه السيارة بالقوة)، فإن الجهات الأمنية لم تتلق أي بلاغ عن قضية اختطاف ذات صلة بهذه الواقعة، وبالتحري عنها في ضوء ما توافر بمقطع الفيديو المتداول، تم تحديد الأطراف المشاركة وهم 5 مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، وأخذ إفاداتهم التي أوضحوا من خلالها أن المشهد كان مزاحا بينهم. وقد باشرت الجهات المختصة استكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.



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