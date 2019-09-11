تقويم التعليم: اختبار القدرات أقر بأمر سام

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب استمرار العمل باختبار القدرات للجامعات، وذلك بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة، بخصوص التوجه إلى إيقاف اختبار القدرات كأحد متطلبات القبول في الجامعات.

وأوضحت الهيئة أنه تم إقرار اختبار القدرات وذلك بناء على أمر سام رقم 8/471 وتاريخ 19/ 06/ 1421، نص على أنه يكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات إجراء اختبارات لقياس القدرات والمهارات، واختبارات لقياس التحصيل العلمي بمقابل مالي، وتعد معيارا يستخدم إلى جانب معيار نتائج الثانوية العامة.

وأضافت «نص تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 108 بتاريخ 14/ 2/ 1440 في فقرته السادسة من المادة الرابعة بأن يكون من اختصاصاتها»، بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية..)، وكذلك نص تنظيم الهيئة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة على أنها الجهة المسؤولة عن بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، كما نصت الفقرة رقم «السابعة» من المادة الثامنة من تنظيم الهيئة على أنه من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

جودة المراكز المتخصصة

أضافت الهيئة أن المركز الوطني للقياس التابع للهيئة يعد أحد أهم المراكز المتخصصة في الاختبارات المعيارية على مستوى المنطقة والعالم، ويضم خبرات علمية متقدمة في القياس والتقويم، ويستعين بالمركز كثير من الجهات الحكومية لتطوير وتنفيذ الاختبارات المعيارية بمختلف أنواعها ومستوياتها.

ولفتت إلى أن الاختبارات المعيارية للقبول في الجامعات معتمدة في معظم الدول المتقدمة لأنها تقدم تقييما أكثر مصداقية لقدرات الطالب وإمكاناته العلمية.

انعكاسات الاختبار

أكدت الهيئة أن اختبارات القدرات والتحصيلي التي يجريها المركز الوطني للقياس التابع للهيئة منذ بداية تطبيقها منذ أكثر من عشر سنوات، قدمت خدمات جليلة لرفع جودة المدخلات للجامعات، وتقييما ذا مصداقية لمستويات الطلاب.

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ولفتت إلى أنه لضمان مزيد من العدالة في فرص القبول للجميع وضمن سياستها للجودة، تقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث التقويمية بصفة مستمرة لتطوير هذه الاختبارات وتحسينها في إظهار مستويات الطلاب، وزيادة قدرتها التنبؤية لمستوى أدائهم الجامعي وفي الاختبارات المهنية.

وخلصت الهيئة في بيانها إلى تأكيد استمرارية العمل بهذه الاختبارات، نافية أن يكون قد وصلها أي طلبات من جهات رسمية بشأن مراجعة هذه الاختبارات، مهيبة بالطلاب إلى الاستعداد الجيد لهذه الاختبارات والاستفادة من المواد التدريبية والإثرائية المتوافرة على موقع المركز الوطني للقياس.

من تصريحات الهيئة

اختبار القدرات والتحصيلي أقر بأمر سام

من صلاحيات الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال

الاختبارات انعكست في أداء الطلاب ورفع جودة التعليم

مركز قياس تستعين به عدة جهات حكومية