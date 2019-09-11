السعودية اليوم / بدء أعمال الورشة العاشرة لرابطة أئمة وعلماء ودعاة دول الساحل في موريتانيا



نواكشوط 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

بدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم أعمال ورشة رابطة أئمة وعلماء ودعاة دول الساحل في دورتها العاشرة بمشاركة كل من المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب التابع للاتحاد الأفريقي، وبعثة الاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، إلى جانب ثلة من كبار الأئمة والدعاة وعلماء الدين و كبار المرشدين.

وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى إنشاء دليل يتم وضعه تحت تصرف العلماء والدعاة والأئمة والعاملين في الشأن الديني لمكافحة التطرف والرد على الشبهات وتعزيز مبادئ السلم والمصالحة من خلال مقترحات الأعضاء .

ويتضمن برنامج الورشة مداخلات ومناقشات لإثراء محتويات الدليل لممثلي الدول أعضاء الرابطة إلى جانب الهيئات المشاركة في اللقاء.

يذكر أن الدول الأعضاء في الرابطة هي الجزائر وموريتانيا وليبيا ومالي ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد بالإضافة إلى دولتين بصفة ملاحظ في إطار مسار نواكشوط وهي الكوت ديفوار وغينيا.

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22:04ت م

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