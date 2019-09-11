تحدٍ جديد بين ماني وفيرمينو بسبب الاحتفال بالأهداف

دخل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، في تحدٍ ساخر مع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو بسبب طريقة الاحتفال بالأهداف.

ويتنافس اللاعبان دائما مع زميلهما المصري محمد صلاح على تسجيل الأهداف، إلا أن النجمين الأفريقيين يتفوقان على زميلهما البرازيلي بشكل مستمر

وابتكر ماني احتفالا جديدا بتسجيله للأهداف، وأظهره لأول مرة بعد تسجيله هدفين في مباراة تشيلسي الإنجليزي، الشهر الماضي، في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

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ونشر فيرمينو صورة لاحتفال ماني بهدفه عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، معلقا عليها: "ماني، أرجوك لا تستنسخ احتفالي".

ورد النجم السنغالي على تغريدة فيرمينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أي لاعب في هذا الفريق، إذا كنت تريد الاحتفال مثلي، وجعله احتفالك الخاص، سيكون أمرا صعبا، لأننا نسجل الكثير من الأهداف".

وأضاف: "فيرمينو قام بذلك الاحتفال منذ عامين أو 3 أعوام، وأعتقد أنه قام ببعض الاحتفالات الجيدة منذ ذلك الحين".

واستدرك: "لكنني سأواصل القيام به على مدار الموسم الحالي، وأعلم أن فيرمينو سيعود لتقليدي في وقت قريب".



ويعد الثنائي فيرمينو وماني من أبرز اللاعبين في ليفربول، وأسهما في تتويجه بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي مطلع هذا الموسم.

