بالخطوات.. حساب المواطن يوضح طريقة إضافة التابعين للاستفادة من الدعم

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد برنامج حساب متابعات الخليج 365، التذكير بآلية وبخطوات إضافة التابعين للاستفادة من الدعم المستحق.

جاء ذلك في رد من حساب متابعات الخليج 365 على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “السلام عليكم عندي بنت وولد أبغى أضيفهم للتابعين نبغي الطريقة”.

ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “وعليكم السلام، بإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ)، نسعد بخدمتك”.

التسجيل مستمر:

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من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23 بمشيئة الله.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.