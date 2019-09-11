العساف: المملكة تدعم مشروعية قبرص وسيادتها

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية إبراهيم العساف أن المملكة تقف مع حليفتها قبرص في مواجهة الأنشطة غير المشروعة لتركيا في البحر المتوسط.

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وقال العساف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي: ندعم مشروعية قبرص وسيادتها ونأمل بأن يحل الطرفان المشكلة سلميا.

وتابع: ناقشنا أزمة قبرص، ونؤيد القرار الأممي، ونأمل أن يحل الطرفين المشكلة بطريقة سلمية وسنواصل دعمنا لقبرص.

وكان رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس، استقبل العساف في القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية.