باكستان تحذر من وقوع حرب عرضية مع الهند: كل شيء ممكن

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

حذر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الأربعاء، من أن الوضع في الجزء الهندي من إقليم كشمير يمكن أن يتسبب بـ”حرب عرضية”.

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ودعا قرشي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى زيارة المنطقة المضطربة.

وفي تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال شاه محمود قريشي: إنه يعتقد أن باكستان والهند تدركان تبعات حدوث نزاع.

ولكن مع تصاعد التوتر منذ إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في كشمير الشهر الماضي، حذر الوزير من أنه “لا يمكن استبعاد حرب عرضية”، مضيفًا: “إذا استمر الوضع.. يصبح كل شيء ممكنًا”.