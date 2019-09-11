وفد إعلامي يتعرف على وجهة طيران ناس الأوروبية إلى النمسا

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظّم طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، رحلة تعريفية للإعلاميين السعوديين إلى النمسا، بالتعاون مع السفارة النمساوية في الرياض، استكشفوا خلالها أحد أهم معالم التاريخ والفن العالميَّين، إلى جانب المواقع الطبيعية الخلّابة التي طالما عرفت بها بلاد جبال الألب.

وتعتبر العاصمة النمساوية فيينا من الوجهات الجديدة التي انضمت إلى وجهات طيران ناس خلال صيف العام 2019، وذلك في إطار الخطة التوسّعية التي وضعها بهدف تلبية الطلب المتنامي على وجهات جديدة ومتميّزة.

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وشملت جولة الإعلاميين أبرز مناطق النمسا (فينا، سالزبورغ، زيلامسي)، حيث انطلقت الرحلة من بحيرة زيلامسي التي تقع في جنوب غربي العاصمة فيينا، وقصدوا قرية زيلامسي، القرية الشعبية التي يقصدها الزوّار للاستمتاع بجمال البحيرة والجبال التي تحيط بها. كما كانت لهم محطة في مدينة كابرون التي تقع أسفل جبل Kitzsteinhorn، كما راقت سالزبورغ بحضارتها للإعلاميين.

وخلال الرحلة تحدّث الدكتور يحيى شراحيلي، نائب السفير والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في النمسا، والقائم بأعمال مندوب المملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، إلى الإعلاميين، مستعرضًا معهم أبرز الخدمات المقدّمة إلى السعوديين. وأشار إلى أن نسبة الزوّار السعوديين إلى النمسا تزداد بشكل ملحوظ، منوّهًا بالخطوة التي قام بها طيران ناس بإطلاقه رحلات مباشرة بين المملكة والنمسا، بما يعزز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.

يذكر أنّ طيران ناس كان قد أعلن عن إطلاق إستراتيجية توسعية للمرحلة المقبلة شملت وجهات جديدة، ونظّم العديد من الرحلات للإعلاميين إلى الوجهات الجديدة التي أطلقها في صيف 2019، كان أبرزها سراييفو، وباتومي وباكو وتبليسي وفينا.