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ترامب يحذر إيران من تخصيب اليورانيوم: التداعيات ستكون خطيرة

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2019-09-11

ترامب يحذر إيران من تخصيب اليورانيوم: التداعيات ستكون خطيرة

متابعات الخليج 365 - متابعة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، مساء اليوم الأربعاء، من أن تخصيبها اليورانيوم سيكون خطيرًا جدًّا عليها.

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وقال ترامب خلال اجتماع في مكتبه بالبيت الأبيض: “لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية… سيكون التخصيب خطيرًا جدًّا عليها”.

ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “سنرى”.




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