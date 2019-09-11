ترامب يحذر إيران من تخصيب اليورانيوم: التداعيات ستكون خطيرة

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، مساء اليوم الأربعاء، من أن تخصيبها اليورانيوم سيكون خطيرًا جدًّا عليها.

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وقال ترامب خلال اجتماع في مكتبه بالبيت الأبيض: “لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية… سيكون التخصيب خطيرًا جدًّا عليها”.

ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “سنرى”.