شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تحسم الجدل حول حادثة اختطاف طالب الاجواد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، عدم صحة ما جرى تداوله أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحي الأجواد في محافظة جدة.

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وقال الغامدي لـ«الخليج 365»، أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان ( حي الأجواد أمام مدرسة نجد الابتدائية يوم الاثنين 1441/1/10، مجموعة من الأولاد هجموا على طفل وأركبوه السيارة بالقوة)، فإن الجهات الأمنية لم تتلق أي بلاغ عن قضية اختطاف ذا صلة بهذه الواقعة، وبالتحري عنها في ضوء ما توفر بمقطع الفيديو المتداول، تم تحديد الأطراف المشاركة، (5) أطفال مواطنين، أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، تم أخذ إفاداتهم واتضح أن المشهد كان مزاحاً بينهم.

وباشرت الجهات المختصة استكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وكانت "الخليج 365" قد انفردت بخبر عدم صحة اختطاف طالب مدرسة يوم الاثنين الماضي.