التعليم تعيد النظر في انظمة الترقيات في الجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ظافر الشعلان الرياض

بدأت وزارة التعليم إعادة النظر في عدد من انظمة الترقيات في الجامعات السعودية تزامنا مع استحداثها وظائف بحثية.

وأعلن وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي أن الوكالة بدأت فعلا ببناء بعض المكونات القانونية كاستحداث الوظائف البحثية وإعادة النظر في عدد من أنظمة الترقيات والتي سينقلها لاحقا الى مسائل التمويل المباشر للجامعات وتمويل المشاريع و البرامج.

فيما أكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي أن جميع مؤسسات الدولة اليوم تسعى لتمكين البحث العلمي والجامعات هي المعنية في المقام الأول بهذة المسؤولية.