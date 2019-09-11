300 ريال رسوم تاشيرات الزيارة والحج والمرور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما صدر قرار يقضي بإلغاء رسوم تكرار العمرة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.

علمت مكة أن الرسوم المحددة ضمن القرار الجديد لتأشيرة زيارة لغرض عمرة أو سياحة أو أعمال أو زيارة أقارب وأصدقاء، وتاشيرة الحج، وتاشيرة المرور للزيارة تقدر بنحو 300 ريال.

ويدعم القرار الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف ⁧‫رؤية المملكة 2030‬⁩ باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف‫ الرحمن‬⁩.

نوع التأشيرة:

تاشيرة زيارة

دخول لمره واحده

الصلاحية 3 أشهر

مده الاقامة شهر واحد

الرسوم 300 ريال

تاشيرة زيارة

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دخول متعدد

الصلاحية سنة

مده الأقامة 3 أشهر

الرسوم 300 ريال

تاشيرة الحج

الصلاحية موسم الحج

مدة الاقامة موسم الحج

الرسوم 300 ريال

تاشيرة المرور للزيارة( جواً، بحراً، براً)

الصلاحية 96 ساعة

مدة الأقامة 96 ساعة

الرسوم 300 ريال