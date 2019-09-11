300 ريال رسوم تاشيرات الزيارة والحج والمرور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فيما صدر قرار يقضي بإلغاء رسوم تكرار العمرة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.
علمت مكة أن الرسوم المحددة ضمن القرار الجديد لتأشيرة زيارة لغرض عمرة أو سياحة أو أعمال أو زيارة أقارب وأصدقاء، وتاشيرة الحج، وتاشيرة المرور للزيارة تقدر بنحو 300 ريال.
ويدعم القرار الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.
نوع التأشيرة:
تاشيرة زيارة
دخول لمره واحده
الصلاحية 3 أشهر
مده الاقامة شهر واحد
الرسوم 300 ريال
تاشيرة زيارة
دخول متعدد
الصلاحية سنة
مده الأقامة 3 أشهر
الرسوم 300 ريال
تاشيرة الحج
الصلاحية موسم الحج
مدة الاقامة موسم الحج
الرسوم 300 ريال
تاشيرة المرور للزيارة( جواً، بحراً، براً)
الصلاحية 96 ساعة
مدة الأقامة 96 ساعة
الرسوم 300 ريال
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