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نفى المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تداولته مؤخرًا وسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحي الأجواد بمحافظة جدة.
وأوضح "الغامدي" أن خبر الاختطاف لا يتعدى كونه مزحة بين مجموعة من الأصدقاء.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 09:19 PM
لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي
نفى المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تداولته مؤخرًا وسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحي الأجواد بمحافظة جدة.
وأوضح "الغامدي" أن خبر الاختطاف لا يتعدى كونه مزحة بين مجموعة من الأصدقاء.
، شرطة مكة تنفي اختطاف طالب بمدرسة في جدة: "مزحة بين الأصدقاء" ،
المصدر : الخليج 365
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