، شرطة مكة تنفي اختطاف طالب بمدرسة في جدة: "مزحة بين الأصدقاء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي

نفى المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تداولته مؤخرًا وسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحي الأجواد بمحافظة جدة.

وأوضح "الغامدي" أن خبر الاختطاف لا يتعدى كونه مزحة بين مجموعة من الأصدقاء.