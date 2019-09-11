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كرم مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صباح اليوم الأربعاء 12-1-1441هـ بقاعة الدكتور محمد الرشيد بمبنى الإدارة؛ 15 قائدًا كشفيًّا، و30 كشافًا شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن في حج عام 1440هـ، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية علي بن محسن عداوي وعدد من منسوبي التعليم.
وقدم "آل شريم" شكره لإدارة النشاط الطلابي والكشفي لتمثيل إدارة تعليم محايل في أعظم مكان وزمان لخدمة ضيوف الرحمن، وأكد أن دولتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ يهيئون كافة السبل لتحقيق راحة الحجيج وإقامة مناسكهم بكل يسر وسهولة، وقد سخرت أعدادًا بشرية هائلة لذلك؛ ومنهم أفراد الكشافة. وأعلن عن زيادة عدد الكشافين المشاركين في الحج في السنوات القادمة بمشيئة الله.
فيما كرم "آل شريم"في نهاية اللقاء، صحيفة "الخليج 365" على جهودها الإعلامية المتميزة التي كان لها الدور الكبير في إظهار جهود جميع الجهات، وبينها الكشافة، في موسم الحج.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 09:04 PM
شكر "الخليج 365" لجهودها الإعلامية في تغطية جهود أفراد الكشافةمدير تعليم محايل يكرم القادة والكشافين المشاركين بموسم الحج
كرم مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صباح اليوم الأربعاء 12-1-1441هـ بقاعة الدكتور محمد الرشيد بمبنى الإدارة؛ 15 قائدًا كشفيًّا، و30 كشافًا شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن في حج عام 1440هـ، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية علي بن محسن عداوي وعدد من منسوبي التعليم.
وقدم "آل شريم" شكره لإدارة النشاط الطلابي والكشفي لتمثيل إدارة تعليم محايل في أعظم مكان وزمان لخدمة ضيوف الرحمن، وأكد أن دولتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ يهيئون كافة السبل لتحقيق راحة الحجيج وإقامة مناسكهم بكل يسر وسهولة، وقد سخرت أعدادًا بشرية هائلة لذلك؛ ومنهم أفراد الكشافة. وأعلن عن زيادة عدد الكشافين المشاركين في الحج في السنوات القادمة بمشيئة الله.
فيما كرم "آل شريم"في نهاية اللقاء، صحيفة "الخليج 365" على جهودها الإعلامية المتميزة التي كان لها الدور الكبير في إظهار جهود جميع الجهات، وبينها الكشافة، في موسم الحج.
، مدير تعليم محايل يكرم القادة والكشافين المشاركين بموسم الحج ،
المصدر : الخليج 365
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