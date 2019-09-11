السعودية اليوم / الخدمة المدنية ترّحب بموظفيها الجدد وتحفّزهم لتقديم أرقى الخدمات للمواطنين والجهات الحكومية



الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

عقدت وزارة الخدمة المدنية اليوم الأربعاء في مقرّها الرئيس بالرياض لقاءً تعريفياً للموظفين الجدد الذين انضموا حديثا لها, بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة عمر بن محمد المحاسن و عدد من كبار مسؤولي ومديري العموم بالوزارة .

حيث رحّب معالي النائب في مستهلّ اللقاء بالموظفين المستجدين، ونقل لهم ترحيب وتهنئة معالي الوزير الأستاذ سليمان الحمدان بانضمامهم بالوزارة، مشيرا بأن الوزارة محظوظة بانضمامهم لها ليس لأنهم يحملون المؤهلات العلمية والتقديرات العالية فقط، ولكن لأنهم اختيروا من بين أفضل الكفاءات التي تقدمت على وظائف الوزارة، خاصة وأن معايير ومقاييس الوزارة عالية ودقيقة في عمليات الاستقطاب.

وأشار معالي النائب إلى أنّ الوزارة تسعى بدورها أن تكون هذه النخبة المتميزة من أعمدتها مستقبلاً وهذا لا يتحقق إلا بالاجتهاد والصبر والحرص على التعلّم والإلمام بنظام الخدمة المدنية ولائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، وبإجراءات العمل وتعليماته التي تكتسب من أدلة العمل وملازمة المختصين الذين سبقوهم في وحداتهم ورؤسائهم المباشرين، خاصة وأن موظف الوزارة خارجها ينظر له بنوع من التقدير والتميز وأنه ملم بجميع الأنظمة واللوائح، مؤكداً بنفس الوقت بأن الوزارة ماضية في البرامج التطويرية لمنسوبيها ومن ضمنها من التحق بالوزارة حديثاً خاصة تلك التي تدعم تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من برامج وخدمات، كما أشار معالي النائب إلى وجوب الاهتمام بعملاء الوزارة سواءً كانت جهات حكومية أو مواطنين موظفين كانوا أو غير موظفين من الذين يحضرون إليها والإصغاء لهم والتبسط معهم وأن هذه توجيهات دائمة من معالي الوزير، وكذا الحرص أن تكون الإجابات على تلك الاستفسارات سواء كانت شفوية أو مكتوبة مستندة على آراء نظامية مستقرة.

وأكد معاليه بأنه على ثقة من أن المشرفين على الوحدات التي عين فيها الزملاء والزميلات سوف يطلعونهم على مرحلة الوزارة التطويرية الحالية في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وما تحققه حتى الآن وأنهم سوف يكونوا قدوة حسنة لموظفيهم وأن هذا السلوك الحميد سوف يترك الانطباع الحسن للمستجدين وسيغرس فيهم حب العمل والمفاهيم الطيبة، وقد شكر في النهاية وكالة الخدمات المشتركة وإدارة الموارد البشرية ووكالة الاستقطاب والاتصال المؤسسي وكل من ساهم في عمليات الاستقطاب للزملاء والزميلات وكذلك من ساهم في الإعداد والترتيب لهذا اللقاء.

يذكر أنه شارك عبر الاتصال المرئي الموظفين الجدد من فروع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية وعسير وحفر الباطن في هذا اللقاء التعريفي، والذي يهدف إلى تعريف موظفي الوزارة الجدد بالسياسات والإجراءات والتوقعات والثقافات المتبّعة ومسؤوليات العمل اليومية، وكذلك الإلمام بأنشطة ومفاهيم الوزارة ومسيرتها التطويرية وإستراتيجيتها التي تعمل عليها في ضوء رؤية المملكة2030.

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21:07ت م

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