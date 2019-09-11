السعودية اليوم / الملحق العسكري في جاكرتا يستقبل وفدًا من معهد العلوم العسكرية الإندونيسي



جاكرتا 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

استقبل الملحق العسكري في جاكرتا العقيد الركن محمد التويجري اليوم وفدًا من معهد العلوم العسكرية والعامة بالقوات البرية الإندنويسية (دورة اللغة العربية) في مكتب الملحقية العسكرية في السفارة.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مجال التدريب والتعليم.

// انتهى //

20:24ت م

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