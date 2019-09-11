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توجيه باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتًا

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2019-09-11

توجيه باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتًا

لحين معالجة أوضاعهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتًا.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “استمرارًا للجهود الإنسانية لقيادة المملكة-حفظها الله- في إتاحة حق التعليم للجميع، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية؛ فقد وجهتُ مديري التعليم في المناطق والمحافظات باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتًا، وذلك لحين انتهاء اللجنة المركزية المعنيّة من معالجة أوضاعهم”.




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