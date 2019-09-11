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فيديو.. تركي منصف يعترف بفضل السعودية: مملكة الخير والإنسانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
فيما تواصل تركيا حملة ممنهجة ضد رعايا المملكة خاصة ودول الخليج التي تعارض سياستها في المنطقة بوجه عام، ينعم أبناء تركيا برغد العيش في المملكة.
وفي الوقت الذي يواجه السعوديون في تركيا، جرائم السلب والسطو وسرقة الجوازات يعيش الأتراك هنا في ظل الأمن والأمان الذي يعم متابعات الخليج 365 والمقيم.
عدنان مطيع مواطن تركي عاش 27 عامًا في المملكة وربّى أبناءه من خيرها يعترف بفضل المملكة عليه، ويؤكد أنها مملكة الخير والإنساني.
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