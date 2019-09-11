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المطوع يطلع على جهود صحة المدينة في موسم الحج
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي في مركز هيئة الشهداء التوجيهي حيث أطلعه على الأنشطة التي يقوم بها المركز في حج عام 1440هـ.
وأعرب الدكتور الصبحي عن إعجابه بما شاهده من جهد توعوي مبذول ومتقدم تقنيًا والنقلة الكبيرة في التوعية الرقمية التي يجدها الحاج والزائر ليحصل على المحتوى بكل يسر وسهولة وبكافة اللغات الحية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والتي تحظى بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
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