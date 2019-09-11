مواطنون عبر وسم حارثي يتنازل عن طفل قتل ابنه : بيّض الله وجهك

2019-09-11

متابعات الخليج 365 -الرياض

أشاد الكثير من المواطنين بالشاعر خويتم الحارثي الذي عفا عن قاتل ابنه في مدرسة ابتدائية بالرياض، لوجه الله تعالى.

واعتبر المواطنون ما قام به الحارثي مثالًا يُحتذى به في كرم الأخلاق والعفو عند المقدرة.

وعبر وسم بعنوان “حارثي يتنازل عن طفل قتل ابنه”، قال فهيد الحارثي: عظم الله أجرك وعوضك خير في الدنيا والآخرة أشهد أنك رجل المهمات والكرم بالفعل”.

وقال عبدالمحسن القرعاوي: بيض الله وجهك ورفع قدرك ورحم ابنك .. أسأل الله أن يجعله شفيعًا لك يوم القيامة.”

من جانبها قالت مغردة أخرى: “رغم أنه مجروح وموجوع على ابنه إلا أنه ما هانت عليه مصيبة غيره وتعاطف وضمد القضية رجل يعلمنا معنى التسامح والإيمان بالقدر.. هذا من خيرة الرجال”.

وقال حساب حقوق المعلم: ” ما فعله والد الطالب درس يُدرس”.

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وأشاد “فيصل” بما قام به الحارثي بقوله:” الله يرحم فقيدك ونعم الرجل ونعم الأخلاق ونعم القبيلة هنئيًا لك هذه الدعوات ويبعد عنك الجروح ويجبر مصابك .. “.

أما الإعلامي بندر عطيف فقال: “{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}.. خويتم سعد الحارثي عنوان للمكارم، وأفعال الرجال يحكيها اليوم عندما بادر وعفا وأكرم الوطن كله بهذا العفو فله منا الشكر والتقدير وجزاه الله خير الجزاء وأنعم به وأكرم من قدوة وعلم يضرب به المثل”.

وقالت مواطنة أخرى:” وعد الله عز وجل الكاظمين الغيظ بغرف موجودة في أعلى الجنة “.

من جانبه علق ياسر الحارثي بالقول: “اللهم اكتب أجره وعوضه خيرًا مما فقد واربط على قلب والديه وارزقهم الصبر الجميل”.

وكان أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمواطن خويتم بن سعد الحارثي الذي عفا عن قاتل ابنه معتز لوجه الله تعالى بعدما توفي على يد زميله في إحدى مدارس الرياض.

وكانت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أعلنت وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله، صباح يوم الاثنين 10/ 1/ 1441هـ، في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض علي الغامدي: إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة بين الطالبين في الصف السادس الابتدائي، مشيرة إلى أن عددًا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، كما تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي باشر عملية نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، لكنه فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.