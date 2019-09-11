شاهد.. زخات البرد تتواصل على درب جازان

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - جازان

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هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على عدة مدن في منطقة جازان ضمن الحالة الجوية التي تشهدها المملكة حاليا.

ووثق مواطنون بالفيديو لحظة تساقط البرد على شرق محافظة الدرب حيث اكتست الأرض باللون الأبيض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.