الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما زار، اليوم، الجمعية الوطنية الفرنسية، والتقى بعدد من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية.

وجرى خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

كما التقى معاليه بوزيرة العدل السابقة ورئيسة بلدية “باريس السابعة” رشيدة داتي، حيث جرى استعراض أوجه الصداقة الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.