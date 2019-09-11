الان تتابع وزير التعليم يوجه مديري المناطق والمحافظات باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 55 دقيقة - 8:32 م, 11 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 وجه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مديري المناطق والمحافظات باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتا. وكتب حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم على “تويتر”: “استمراراً للجهود الإنسانية لقيادة المملكة -حفظها الله- في إتاحة حق التعليم للجميع، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية؛ فقد وجهتُ مديري التعليم في المناطق والمحافظات باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتاً، وذلك لحين انتهاء اللجنة المركزية المعنيّة من معالجة أوضاعهم”.

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