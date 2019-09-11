الان تتابع شرطة مكة تكشف حقيقة اختطاف طالب #مفقود_شرق_الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت محافظة جدة، قبل قليل، حقيقة مقطع الفيديو المتداول لاختطاف طالب.
وقالت عبر تغريدة على “تويتر”، إن الجهات الأمنية والتعليم، أكدت أنه لم يرد بلاغ اختطاف طفل بالمحافظة، وأن المقطع المتداول تمت مباشرته وبات أشبه بالمزحة.
وأضافت: “حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً لوضعه في مؤخرة مركبة يستقلها مجموعة آخرين محافظة جدة تهيب برفع مستوى الوعي المجتمعي من ذلك”.
كما نفى المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف طالب من امام مدرسة بحي الأجواد بمحافظة جدة. وأوضح المتحدث انها لا تتعدى عن المزاح بين مجموعة من الأصدقاء.
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