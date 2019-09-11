الان تتابع الأرصاد: الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على هذه المناطق غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس 13/ 1/ 1441 الموافق 12/ 9/ 2019، قائلة إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، والباحة.
وشملت التوقعات، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الشرقية، الرياض، نجران، الطريق الساحلي الواصل بين جازان والليث.
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