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توجيه هام من وزير التعليم بشأن أبناء القبائل النازحة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مديري التعليم في المناطق والمحافظات، باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتاً، وذلك لحين انتهاء اللجنة المركزية المعنيّة بمعالجة أوضاعهم.

قرار الوزير الذي تم التنسيق بشأنه مع وزارة الداخلية، يأتي استمراراً للجهود الإنسانية لقيادة المملكة في إتاحة حق التعليم للجميع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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