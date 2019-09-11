شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه هام من وزير التعليم بشأن أبناء القبائل النازحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مديري التعليم في المناطق والمحافظات، باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتاً، وذلك لحين انتهاء اللجنة المركزية المعنيّة بمعالجة أوضاعهم.

قرار الوزير الذي تم التنسيق بشأنه مع وزارة الداخلية، يأتي استمراراً للجهود الإنسانية لقيادة المملكة في إتاحة حق التعليم للجميع.