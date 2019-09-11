شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه هام من وزير التعليم بشأن أبناء القبائل النازحة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مديري التعليم في المناطق والمحافظات، باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتاً، وذلك لحين انتهاء اللجنة المركزية المعنيّة بمعالجة أوضاعهم.
قرار الوزير الذي تم التنسيق بشأنه مع وزارة الداخلية، يأتي استمراراً للجهود الإنسانية لقيادة المملكة في إتاحة حق التعليم للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه هام من وزير التعليم بشأن أبناء القبائل النازحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.