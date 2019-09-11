شكرا لقرائتكم خبر عن «البوكلين» هي المعدة الأنسب والآمن لهدم المبنى القديم للإعلام في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تعقيبا على ما نشرته صحيفة "الخليج 365" يوم الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠١٩م تحت عنوان: «مهندس مدني يحذر من «البوكلين» على سطح مبنى الإعلام في جدة»؛

أكدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أنها درست جميع الأساليب والوسائل المناسبة المستخدمة في هدم المباني، وذلك قبل قرارها الشروع باستخدام معدة «البوكلين» في هدم المبنى القديم للإذاعة والتلفزيون في جدة.

وقالت الهيئة في تعقيبها إنها عملت على اتخاذ جميع احتياطات الأمن والسلامة التي تضمن بإذن الله تعالى؛ عدم وقوع حوادث من أي نوع.

وأوضحت الهيئة أن معدة «البوكلين» المستخدمة في الهدم وزنها ٢٠ طنًا؛ بينما تم إخلاء مواد من المبنى وزنها يفوق ال ٤٠ طنًا خلال الشهر الماضي، مما يعطي أريحية لتحرك المعدة في أمان أثناء عملها فوق المبنى.

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وأشارت الهيئة استنادًا إلى الاستشاري الهندسي المعتمد لديها؛ إلى أن تكسير المبنى يتم على العناصر الإنشائية بشكل متتالي، لضمان عدم التأثير على العمل.

وذكرت أن للهدم ثلاثة طرق هي:

١ / التفجير: وهذا لا يمكن استخدامه لوجود منشآت ذات طبيعة خاصة بجوار الموقع.

٢/ سحب المبنى: وهذا أيضا غير ممكن لأنه سبق عمل دعامات للأدوار السفلى للمبنى، ولوجود ميول فيه، مما يعزز فرضية السقوط والتاثير على الجوار.

٣/ الهدم بالمعدة: وهي طريقه كلاسيكية معروفة ومضمونة وآمنة بمشيئة الله.