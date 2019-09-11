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جامعة بيشة تعلن حاجتها لشغل 59 وظيفة أكاديمية

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جدة - خالد شويل - محمد العمودي(بيشة)

أعلنت جامعة بيشة اليوم«الأربعاء» عبر موقعها على منصة «تويتر» عن حاجتها لشغل 59 وظيفة أكاديمية على درجة معيد بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميا وعمليا في عدد من التخصصات للعام الجامعي 1440-1441هـ.

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ودعت الراغبين في التقديم للدخول على بوابة التوظيف الإلكترونية بموقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس على الرابط الإلكتروني

‏ https://jobs.ub.edu.sa/

وسيكون التقديم اعتبارا من يوم الأحد 16 محرم وينتهي يوم الخميس 27 محرم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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