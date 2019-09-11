شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بيشة تعلن حاجتها لشغل 59 وظيفة أكاديمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي(بيشة)

أعلنت جامعة بيشة اليوم«الأربعاء» عبر موقعها على منصة «تويتر» عن حاجتها لشغل 59 وظيفة أكاديمية على درجة معيد بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميا وعمليا في عدد من التخصصات للعام الجامعي 1440-1441هـ.

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ودعت الراغبين في التقديم للدخول على بوابة التوظيف الإلكترونية بموقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس على الرابط الإلكتروني

‏ https://jobs.ub.edu.sa/

وسيكون التقديم اعتبارا من يوم الأحد 16 محرم وينتهي يوم الخميس 27 محرم.