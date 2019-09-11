شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر "الخليج 365" تكشف حقيقة اختطاف طالب ابتدائي في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) ‏أكد مصدر تعليمي لـ "الخليج 365" عدم تسجيل أي بلاغ عن اختطاف طفل في مدرسة نجد الابتدائية بحي الأجواد، وشدد المصدر بأن العملية التعليمية في المدرسة مضت على ما يرام، مؤكدا أن التحقيق مستمر للتثبت من مقطع فيديو انتشر ‏على وسائل التواصل الاجتماعي. وباشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بجوار المدرسة للتحقق من صحة المقطع في ظل عدم ورود أي بلاغ رسمي عن حالة اختطاف لطالب مدرسة. ‏وكشفت مصادر أمنية أنها باشرت التحقيق للتثبت من صحة مقطع الفيديو، واضعة فرضيات من أبرزها المزاح بين الطلاب، خصوصا في ظل عدم تدخل الأشخاص الموجودين في الموقع حال وقوع الحادثة. ‏وشدد المصدر ‏على أن التحقيق سيشمل مراجعة كافة البلاغات الواردة خلال الأيام الماضية. ‏يذكر أن المدرسة تقع في حي الأجواد بجدة وتدرس بها مدرستان إحداهما في الفترة الصباحية، والأخرى مسائية.



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