السعودية | وزير الخارجية السعودي: ندعم مشروعية قبرص وسيادتها

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي: ندعم مشروعية قبرص وسيادتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية السعودية إبراهيم العساف، الأربعاء، "ندعم مشروعية قبرص وسيادتها ونأمل أن يحل الطرفان المشكلة بطريقة سلمية وسنواصل دعمنا لقبرص"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي في قبرص.

وأضاف العساف "اتفقنا على ضرورة الاستفادة من العديد من العناصر التي تجمعنا والتاريخ الذي يربط قبرص بالعالم العربي والفرص الاقتصادية التي توفرها"، منوها إلى أن زيارته لقبرص هي أول زيارة لوزير أو مسؤول سعودي رفيع المستوى لقبرص.

وتابع العساف "تشرفت بلقاء الرئيس ورئيس البرلمان وأتيحت لنا الفرصة لمناقشة القضايا بين البلدين".

هذا واستقبل رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف في القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية اليوم.