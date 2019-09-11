، "آل الشيخ" يوجه بتمكين كل القنوات من نقل ختام أكبر محفل قرآني بالحرم ،

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الوزارة ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، بتسخير كافة الاستعدادات للنقل المباشر بالصوت والصورة لفعاليات الحفل الختامي لأكبر محفل قرآني، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والذي سيقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة, عبر منصاتها الإعلامية المختلفة إضافة إلى تمكين كافة القنوات بنقل الحفل عبر الرابط: http://live.net.sa/alquran.
وجندت الوزارة كافة طواقمها الإعلامية للمشاركة في التغطية إلى جانب إتاحة الفرصة لعدد كبير من المحطات الفضائية المرئية والمسموعة للمشاركة في تغطية فعاليات المسابقة وبرامجها، والأنشطة المصاحبة لها، وإجراء اللقاءات مع المتسابقين واللجان المنظمة، ونقل حفل تكريم الفائزين من المسجد الحرام على الهواء مباشرة.
بدورها تواصل "الخليج 365" المشاركة بالتغطية الإعلامية للمسابقة، كما تفردت بأخبار ولقاءات وتصريحات حصرية إلى جانب المشاركة في نقل وقائع الحفل الختامي وإعلان أسماء الفائزين بالمسابقة.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 08:20 PM
بحضور الفيصل وبمشاركة ١٤٦ متسابقاً من ١٠٣ دول
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الوزارة ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، بتسخير كافة الاستعدادات للنقل المباشر بالصوت والصورة لفعاليات الحفل الختامي لأكبر محفل قرآني، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والذي سيقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة, عبر منصاتها الإعلامية المختلفة إضافة إلى تمكين كافة القنوات بنقل الحفل عبر الرابط: http://live.net.sa/alquran.
وجندت الوزارة كافة طواقمها الإعلامية للمشاركة في التغطية إلى جانب إتاحة الفرصة لعدد كبير من المحطات الفضائية المرئية والمسموعة للمشاركة في تغطية فعاليات المسابقة وبرامجها، والأنشطة المصاحبة لها، وإجراء اللقاءات مع المتسابقين واللجان المنظمة، ونقل حفل تكريم الفائزين من المسجد الحرام على الهواء مباشرة.
بدورها تواصل "الخليج 365" المشاركة بالتغطية الإعلامية للمسابقة، كما تفردت بأخبار ولقاءات وتصريحات حصرية إلى جانب المشاركة في نقل وقائع الحفل الختامي وإعلان أسماء الفائزين بالمسابقة.
، "آل الشيخ" يوجه بتمكين كل القنوات من نقل ختام أكبر محفل قرآني بالحرم ،
المصدر : الخليج 365
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