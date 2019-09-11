، الهيئة العامة للرياضة تختم دورة استثمارات الأندية الرياضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت في اليومين الماضيين دورة استثمارات الأندية الرياضية، التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بمعهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمنت الدورة مناقشة العديد من المحاور الرئيسة والمتعلقة باستثمارات الأندية الرياضية وتفعيلها بالشكل السليم بما يعود على الأندية بزيادة مداخيلها ومواردها المالية؛ حيث تمت مناقشة لائحة الاستثمارات الخاصة بالأندية، التي تم تحديثها في وقت سابق، إضافة للتعرف على أهم مبادئ الاستثمار والتسويق الرياضيين، وأهم الممارسات العالمية في هذا الجانب، كما تم خلال هذه الدورة تسليط الضوء على منصة استثمارات الأندية الإلكترونية الجديدة، وآلية استخدامها بالشكل الأمثل.

وتسلم ممثلو أندية دوري المحترفين رخصة ممارسة الاستثمار الرياضي بالنادي عقب اجتياز هذه الدورة والوقوف على كل ما تمت مناقشته طوال أيام الدورة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أطلقت "المنصة الإلكترونية" التي تختص باستقبال طلبات عقود الأندية الاستثمارية بشكل إلكتروني، بدلاً من التعامل الورقي؛ ما يسرع من عملية معالجة الطلبات ودراستها، ومن ثم إصدار الموافقات النهائية في وقت زمني قصير، إضافةً إلى اعتماد اللائحة الجديدة الخاصة بـ"استثمارات الأندية الرياضية" بعد تعديلها وتطويرها وإعادة صياغتها على يد خبراء مختصين؛ تماشياً مع أهداف الهيئة في تطوير البيئة الاستثمارية للأندية وتمكينها، وإيماناً بأهمية الاستثمار والتسويق الرياضي بالأندية، وضرورة قيام تلك الأندية بواجباتها في هذا الجانب على أكمل وجه؛ لتتحقق الفائدة المرجوة من ذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.