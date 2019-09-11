، السياحة العالمية تكشف أرقاماً مذهلة .. وتصدر سعودي للأماكن الدينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجهات العالم استقبلت 671 مليون سائح دولي بين يناير ويونيو

كشف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن عدد السياح في العالم زاد بنسبة 4٪ من يناير إلى يونيو 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأكدت منظمة السياحة العالمية أن النمو في الشرق الأوسط "+ 8 ٪".

ولفتت المنظمة إلى أن وجهات العالم استقبلت 671 مليون سائح دولي بين يناير ويونيو 2019، أي ما يقرب من 30 مليونًا أكثر مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2018، واستمرار للنمو الذي سجل في العام الماضي.

وأفادت المنظمة أن النمو في الوافدين يعود إلى اتجاهه التاريخي ويتماشى مع توقعات منظمة السياحة العالمية بزيادة 3٪ إلى 4٪ في عدد السياح الوافدين لعام كامل 2019؛ كما ورد في مقياس يناير.

وذكرت المنظمة أنه حتى الآن كان الدافع وراء هذه النتائج هو اقتصاد قوي، والسفر جوًّا بأسعار معقولة، وزيادة الربط الجوي وتعزيز تسهيل التأشيرة، ومع ذلك بدأت المؤشرات الاقتصادية الأضعف، والغموض المطول بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية والتكنولوجية، والتحديات الجيوسياسية المتزايدة ، تؤثر سلبًا على ثقة الشركات والمستهلكين، كما يتضح من ثقة منظمة الأمم المتحدة للتجارة العالمية الأكثر حذراً، كاشفة أن الطلب على زيارة الأماكن المقدسة في العالم تزايد بشكل كبير ووصل للمرتبة الثانية بعد الترفيه، وأعلنت أن نسبة 27 ‎%‎ من المسافرين في العالم يتجهون للأماكن المقدسة، وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الأول في الطلب المتوالي في هذا القطاع.