محمد بن مسعود - الدمام - تعرّض الشاعر والإعلامي المعروف مسفر الدوسري لوعكة صحية مُفاجئة ألمّت به مطلع هذا الأسبوع وألزمته السرير الأبيض، وقد عبّر الدوسري عن عميق شُكره لكل من سأل عنه، مؤكداً للجميع بأن حالته الصحية مُستقرّة ونتائج التقارير الطبية مُطمئنة، مُشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون على مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وما لقيه من رعاية واهتمام من الطواقم الطبية والخدمات المساندة. 11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 07:29 PM Advertisements الشاعر والإعلامي مسفر الدوسري يتعرض لوعكة صحية الشاعر والإعلامي مسفر الدوسري يتعرض لوعكة صحية تعرّض الشاعر والإعلامي المعروف مسفر الدوسري لوعكة صحية مُفاجئة ألمّت به مطلع هذا الأسبوع وألزمته السرير الأبيض، وقد عبّر الدوسري عن عميق شُكره لكل من سأل عنه، مؤكداً للجميع بأن حالته الصحية مُستقرّة ونتائج التقارير الطبية مُطمئنة، مُشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون على مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وما لقيه من رعاية واهتمام من الطواقم الطبية والخدمات المساندة. الكلمات المفتاحية ، الشاعر والإعلامي مسفر الدوسري يتعرض لوعكة صحية ،

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