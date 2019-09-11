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Study leave – اجازات المدارس والجامعات Saudi Arabia| مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441| موعد...

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 أجازات المدارس والجامعات بالمملكة العربية 1441/ 2020 نتابع معكم التقويم الدراسي لعام 1441 إجازات المدارس والجامعات بالسعودية، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1441/ 2020 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام.

موعد اليوم الوطني السعودي 1441 بالميلادي والهجري وما هي مراسم الاحتفال بهذا اليوم

تعرف على:

أحدث أخبار التقويم الدراسي لعام 1441

بدأت المدارس في استقبال الطلاب بالمملكة العربية السعودية حيث بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2-1-1441 بالتقويم الهجري بما يوافق 1-9-2019 بالتقويم الميلادي.

تعرف على مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441

بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول1441 2-1-1441هـ

1-9-2019 م

اختبارات الفصل الدراسي الأول1441 25-4-1441هـ

22-12-2019 م

أجازة منتصف العام 1441 1441 7-5-1441هـ

2-1-2020 م

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بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441 24-5-1441

19-1-2020

بداية اجازة عيد الفطر  1441 14-9-1441

7-5-2020

بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441

 

8-10-1441

31-5-2020

بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  1441 10-10-1441

2-6-2020

اجازة نهاية العام 1441 19-10-1441

11-6-2020

التقويم-الدراسي-1441

التقويم-الدراسي-1441

تعرف على موعد اليوم الوطني السعودي 1441

التاريخ المناسبة القطاع الحكومي القطاع الخاص معلومات هامة
اليوم الوطني للمملكة 23 سبتمبر 2019 (يوم الإثنين)- 24 محرم 1441 بالعام الهجري. يوم واحد يوم واحد يوافق هذا اليوم اليوم الأول في الميزان
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