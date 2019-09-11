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كيفية إصدار أو إلغاء تصاريح السفر للتابعين ” أبشر ” للجوازات برقم الهوية أو اسم المستخدم...

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يقدم موقع أبشر للجوازات العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تحتاج إلى أن يكون لديك حساب مسجل في أبشر ومنها إصدار تصريح السفر  للتابعين  أو إلغاء تصريح السفر للتابعين وهي من الخدمات الإلكترونية الهامة التي أسهمت في توفير لوقت وعناء الجهد للمغتربين أو المقيمين على أرض المملكة وعن كيفية الاستفسار أو إصدار تصاريح السفر من خلال أبشر أو إلغاء تصريح السفر إليكم الخطوات التالية.

 

كيفية إصدار تصاريح السفر عبر أبشر

أولا يجب أن تكون مسجل من خلال أبشر للجوازات أي يكون لديك حساب على أبشر، ولمن لم يسجل من قبل قم بالدخول إلى موقع أبشر للجوازات  وقم بإدخال البينات الشخصية وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم جواز السفر وقم بالتسجيل من خلال رقم تليفونك المحمول وقم بتأكيد التسجيل من خلال رسائل الهاتف ثم قم بإدخال كافة البينات المطلوبة لتكملة التسجيل.

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بعد أن يصبح لديك حساب مفعل على أبشر قم باختيار تصاريح السفر للتابعين قم بالضغط عليها سينقلك الموقع إلى صفحة أخرى تطلب منك اسم التسجيل والذي قمت بالتسجيل به أو اسمك المدون بالأوراق الرسمية؛ وستطلب منك كتابة رقم المرور الخاص بك وبعدها قم بالتأكيد من خلال الرمز المرئي.

بعد ذلك تستطيع من خلال الخدمات التي ستكون متاحة أمامك من اختيار تصريح السفر بإضافة بينات أحد التابعين لك على حسابك لدى أبشر أو إلغاء أحد التابعين من صريح السفر وكل ذلك من خلال حسابك؛ بعد ذلك قم بحفظ البينات التي قمت وسجلتها وقم بإجراء طلب تصريح السفر للتابعين من خلال أبشر للجوازات وانتظار الرد على تصريح السفر أو إلغاء تصريح السفر للتابعين.

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