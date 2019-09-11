أمير الرياض يهاتف المواطن خويتم الحارثي ويشيد بعفوه عن قاتل نجله

أجرى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اتصالًا هاتفيًا بالمواطن خويتم بن سعد الحارثي، الذي تنازل عن قاتل ابنه معتز لوجه الله تعالى.

وقدَّم الأمير فيصل بن بندر خالص العزاء والمواساة له، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته.

وأكَّد أمير الرياض للحارثي على كريم الأخلاق ونبيل الصفات، التي تحلّى بها في عفوه وتنازله لوجه الله تعالى، مبينًا الأثر والقدوة التي زرعها في المجتمع، وقدَّم فيها أجمل صور الأخوة الإسلامية والاجتماعية، داعيًا الله العلي القدير أن يجعل ما قدَّم في ميزان حسناته.

من جانبه، أعرب الحارثي عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض، على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة.

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وتواصلت «عاجل»، هاتفيًّا، اليوم الأربعاء، مع المواطن خويتم بن سعد الحارثي والد الطالب «معتز»، الذي توفي بمدرسته- بشر بن الوليد، غرب الرياض- خنقًا، وقال المواطن إنه عفا «لوجه الله عن الطالب، الذي تسبَّب في موت ابنه»، مشترطًا أن «يعود المتهم إلى منزله، وألا تقع أي مسؤولية على قادة المدرسة، سواء بالإهمال أو غيره».

وتابع: «معتز لن يرجع حتى إذا عوقب أحد»، وأضاف الأب أنّه بدأ في تلقي العزاء إثر وفاة ابنه، لافتًا إلى أنّه «تم تشييع الجثمان، أمس الثلاثاء، بعد أداء الصلاة عليه في مسجد الراجحي بالرياض».

وأفاد الطالب «س.ع»، حسب معلومات حصلت عليها «عاجل»، أنه ضرب زميله على رقبته، ثم خنقه خلال مشاجرة بينهما، حسب نص الإفادة المدونة بخط يده.