«ألزهايمر» تنظم ورشة «التهيئة النفسية لمقدمي الرعاية» بمستشفى التخصصي بالرياض

تنظم الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر ورشة عمل بعنوان «التهيئة النفسية لمقدمي الرعاية»، وذلك خلال الفترة من 15-17 سبتمبر 2019 من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 5 مساءً، وذلك بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض (الشريك الاستراتيجي للجمعية).

وتأتي ورشة العمل ضمن إطار البرامج والمشاريع السنوية التي تطلقها الجمعية بالتزامن مع الشهر العالمي لألزهايمر؛ حيث يتناول المستشار في العلاقات الأسرية وتطوير الذات المحاضر الدكتور سامي الأنصاري، والمستشارة في التنمية البشرية الدكتورة صفاء العنزي، خلال الورشة، العديد من المحاور المهمة، بحضور عدد من مقدمي الرعاية والمهتمين، والمختصين والممارسين الصحيين؛ حيث تعد «التهيئة النفسية لمقدمي الرعاية، وأسرة مرضى ألزهايمر» برنامجًا تدريبيًا تأهيليًّا لمقدمي الرعاية أعدته الجمعية مع مركز سمو الفكر «الشريك الاستراتيجي للجمعية»، ويهدف البرنامج إلى تسهيل الخدمات المقدمة لذوي المرضى عبر نشر الثقافة، والوعي بالمرض ومسبباته، وطرق التعامل معه، ومساعدة المرضى وأسرهم على التعايش الملائم.

يذكر أن الجمعية تولي أهمية كبرى للتدريب، والتطوير في برامجها، لتلبية احتياجات كبار السن من مرضى ألزهايمر وذويهم، والعمل على إعداد منظومة من البرامج التعليمية والعلمية والصحية والثقافية، ويأتي في مقدمتها برامج التدريب والتطوير، إضافة إلى تبني استراتيجية متعددة المحاور، تشمل توفير برامج الرعاية المتقدمة والعمل على توفير الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة في مجالات التدريب والتأهيل بالتعاون مع المراكز البحثية والتعليمية والخدمية.

يشار إلى أن التسجيل بالبرنامج يتم من خلال الرابط التالي يالضغط هنا، وللاستفسارات التواصل على هاتف 0112143838// 0114100112، أو على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي [email protected]