بالصور.. مركز الأطفال المعاقين بجازان يحتفي بختام فعاليات «جُدر»

احتفى مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، بختام فعاليات «جُدر» في نسختها الأولى، وذلك بقاعة الفعاليات الرئيسية بالمركز؛ بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله الأمير .

وتابع الحضور عرضًا مرئيًّا عن المركز، الذي يعد أحد المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الشاملة مجانًا للأطفال المحتاجين في منطقة جازان، وفق منظومة من برامج الرعاية والعلاج والتعليم والتأهيل والتدريب والتوعية، وكذلك الخدمات الاجتماعية والاستشارية للأطفال المعوقين وذويهم.

ويقدّم المركز منذ منتصف شهر ربيع الآخر من العام الماضي خدماته لـ16 محافظة بجازان، من خلال عددٍ من البرامج العلاجية بالمركز عبر العيادات الاستشارية؛ لإجراء الفحص وتقييم الحالة ووضع البرنامج التأهيلي، الذي يشمل العلاج الطبيعي والوظيفي، وعيادة الأسنان ووحدة الخدمة الاجتماعية، ووحدة الإقامة اليومية، وعيادات علاج عيوب النطق وعلل الكلام، ووحدة العلاج النفسي، ووحدة العلاج بالماء، ووحدات الورش والأنشطة التدريبية المساندة .

وألقى مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان علي بن محمد معتبي، كلمةً استعرض فيها مراحل تنفيذ فعاليات «جُدر»، التي جاءت كإحدى المبادرات التعريفية بالمركز، وهدفت إلى استثمار طاقات الفنانين والفنانات واستنطاق إبداعاتهم؛ لتُشكِّل معرضًا دائمًا لهم ولأعمالهم دعمًا للفنانين والفنانات من أبناء وبنات المنطقة، التي شملت 18 عملًا فنيًّا وصورة فوتوغرافية، لافتًا إلى أنّ المركز بصدد تنفيذ مبادرات اجتماعية أخرى لخدمة أطفال المركز .

بعد ذلك، جرى توقيع اتفاقية شراكة بين المركز والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، فيما جرى تكريم المشاركين في فعاليات «جُدر»، وتكريم المتعاونين مع المركز .