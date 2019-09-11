شرطة مكة تكشف تفاصيل مشاجرة طريق عسفان وتُطيح بالمتورطين

أعلنت شرطة مكة المكرمة، إيقاف عشرة أشخاص من المتورطين في مشاجرة جماعية بين عدة أشخاص من الجنسية الإثيوبية بجوار طريق عسفان السريع، شمال محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن دوريات الأمن باشرت بلاغًا، صباح يوم أمس، عن مشاجرة جماعية بين عدة أشخاص من الجنسية الإثيوبية بجوار طريق عسفان السريع شمال محافظة جدة، وتعرض أحدهم لحادث دهس؛ أثناء محاولته عبور الطريق ما نتج عنه وفاته.

وأفاد الرائد الغامدي، بأنه جرى إيقاف عشرة أشخاص من المتورطين بالمشاجرة، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.

