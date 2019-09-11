«إغاثي الملك سلمان» يوزّع 750 سلة غذائية على اللاجئين اليمنيين

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الثلاثاء، 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ، وللمحتاجين في جمهورية جيبوتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».
وعبَّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وللقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة، على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية، التي تُقدَّم لهم عبر المشروعات الإنسانية السعودية المتعددة في القرية السعودية للاجئين اليمنيين.
تأتي هذه المساعدات، في إطار الدعم المُقدَّم من المملكة للشعب اليمني الشقيق؛ للتخفيف من معاناته في بيئات اللجوء.
في السياق ذاته، واصل المركز تقديم المساعدات الغذائية والطبية على عددٍ من المناطق بالبلدان العربية، في إطار دوره الإنساني في مساعدة المتضررين. ووزَّع المركز، مؤخرًا، 2.200 سلة غذائية في عدة مخيمات بقرية حرية جاموس بناحية سلقين في محافظة إدلب السورية، استفاد منها 13.200 شخص.
وشمل التوزيع مخيم الوادي، ومخيم عباد الرحمن، ومخيم بن سريع. وجاء ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المُقدَّمة من المملكة، ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري. كما وزَّع 470 كرتونة من السلال الغذائية للمحتاجين في منطقة قعرة بمديرية حديبو في محافظة أرخبيل سقطرى، استفاد منها 361 أسرة.
وشمل التوزيع قرى: سبرهو، ومتحز، وأمتاي، وسلمهي، وروخن، وبوته، وسمحو، وأشواق، ودلقامنه، ومقعهي، وجحندد، وحزاحز، وعجمان، وأمالح، ودعشبق، وموقهر، ومعبهر، وقشابب، وعاليهن، وبيئو، ولبنيتن، وضيضعه، وقطانه، ومحاضر .
وأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان لجراحة الأطفال والجراحات العامة، في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة، عمليات جراحية متنوعة.
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