بالصور.. أمير جازان بالنيابة يشيد بجهود قوات الطوارئ الخاصة في حفظ الأمن

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليًا.

وأكد أمير جازان بالنيابة، أن «ما تنعم به هذه البلاد العزيزة من أمن واستقرار وأبناؤها المواطنون من حياة كريمة وآمنة ومطمئنة هي بفضل الله تعالى أولًا ثم بتوجيهات ودعم ورعاية القيادة الرشيدة وما وفرته من إمكانات مادية وبشرية، وكذلك بجهود الرجال المخلصين من أبناء الوطن منسوبي جميع القطاعات العسكرية كل في موقعه، مثنيًا على جهود الجميع وإخلاصهم في أداء عملهم والمهام المناطة بهم بكل اقتدار».

من جهته، أعرب اللواء العمري عن سعادته بزيارة المنطقة وتفقد مختلف القطاعات التابعة لقوات الطوارئ الخاصة، مبرزًا المهام المناطة بقوات الطوارئ الخاصة ما يتوافر لديها من إمكانات وطاقات أسهمت في رفع مستوى أداء القوات في تأدية المهام المناطة بها على الوجه المطلوب خدمة للدين والوطن بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.