شركة نرويجية تعتزم إنشاء أول مزارع لتربية سمك السالمون بالسعودية

أعلنت شركة «فايكنجز لابل» عزمها إنشاء منشأة متكاملة لتربية سمك السالمون بالمملكة العربية السعودية، وهي المزرعة الأولى من نوعها بالمملكة.

وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن «فايكنجز لابل»، وهي شركة يملك أغلب أسهمها مستثمرون من النرويج، تعتزم بناء المنشأة بهدف إمداد السوق المحلية السعودية بحوالي خمسة آلاف طن سنويًّا من سمك السالمون بحلول العام 2023.

وقال المدير التنفيذي للشركة، لوكاس هافن، في تصريحات لـ«بلومبرج» أن تكاليف المنشأة تقدر بحوالي 90 مليون دولار، بينها 25 مليون دولار من مستثمرين آخرين.

وأوضح هافن أن المستثمر السعودي، هاني الصالح، المدير التنفيذي لمجموعة هلا العربية للنقل، تعهد بتقديم تمويل للمشروع، كما تجري «فايكنجز لابل» مباحثات مع بنوك سعودية وصندوق التنمية الصناعي السعودي بهذا الشأن أيضًا.

Advertisements

وتابع هافن أنه من المقرر أن تبدأ الشركة بناء أحواض السمك وغيرها من المنشآت المائية الضرورية في مدينة جدة المطلة على ساحل البحر الأحمر في الربع الأول من العام المقبل.

وقال هافن: سيتم بناء المزرعة بطريقة قابلة للتوسيع؛ بحيث يصل الإنتاج إلى 100 الف طن، يمكننا التصدير إلى دول في جميع أنحاء المملكة.

وذكرت «بلومبرج» أن شركات الغذاء العالمية مثل «فايكنجز لابل» ترى فرصًا كبيرة للاستثمار في المملكة السعودية، والتي تعمل بشكل متنامي على الترويج لنمط حياة صحي وعادات صحية أكثر توازنًا، وذلك في إطار استراتيجية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ لتنويع الاقتصاد السعودي وتحديث المجتمع.