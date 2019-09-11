السعودية اليوم / أمين منطقة جازان : نعمل على تخصيص أراضٍ لوزارة الإسكان



جيزان 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

اجتمع أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بمقر الأمانة أمس ، بمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي بحضور وكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفي فرع وزارة الإسكان ، حيث تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة احتياجات الإسكان التنموي من الأراضي في عموم منطقة جازان .

وأوضح أمين المنطقة أن الأمانة تعمل على تخصيص أراضٍ للإسكان التنموي في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز المنطقة .

وأكد أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من قبل فرع وزارة الإسكان مع مراعاة الأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية ، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام القادمة بتلك الأراضي بعد عمل الكروكيات اللازمة لها .

// انتهى //

19:38ت م

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