السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ



بيروت 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والصحة لوكسمبورغ ايتيان شنايدر.

وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية والتعاون بين لبنان واللوكسمبورغ في مختلف المجالات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والمصرفي.

// انتهى //

19:09ت م

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