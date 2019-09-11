

الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

وقعت جامعة الملك سعود اليوم مذكرة تفاهم مع شركة " ناصية حلم " الاجتماعية والوقفية ،حيث مثل الجامعة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة عبدالعزيز بن سيف، نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، فيما مثل شركة "ناصية حلم" محمد بن عبدالرحمن الزامل، بحضور مساعدة وكيلة الجامعة ومديرة مركز الطالبات ذوات الإعاقة وعدد من أعضاء الشركة، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المثمر بين جامعة الملك سعود وشركة " ناصية حلم" في دعم المكفوفين من خلال توفير الكتب المنهجية، والتعليمية، والتثقيفية المختلفة المطبوعة بطريقة برايل، لتمكين الكفيفات من القراءة، وتعزيز ثقافتهن، وتنمية مهاراتهن، بالإضافة إلى إثراء المكتبات والمراكز المختصة بالمكفوفين بمختلف فئاتهم العمرية، وذلك من خلال إطلاق مبادرة "كلنا نقرأ" وتحقيق الدعم لها.

وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من رغبة الطرفين وتوجههما لتحقيق الشراكة في مجال تنمية المجتمع وتأسيس تكامل إستراتيجي في جوانب العمل التثقيفي والتنموي، مبينةً أنه لا يستطيع أن يعبر عن احتياجات ذوى الاعاقة سوى أصحابها ونحن بدورنا نقدم جميع الخدمات التي تسهم في تحقيق الاستقلالية لهن ودمجهن بالمجتمع، مؤكدةً أن أحد أهم أهداف وواجبات الجامعة هو خدمة المجتمع.

من جهته وجه الزامل شكره وتقديره لجامعة الملك سعود، وإلى صاحبة مبادرة " كلنا نقرأ" سميرة العتيبي، على الدعم وما يقدموه لخدمة المجتمع .

// انتهى//

19:00ت م

0272





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / جامعة الملك سعود توقع مذكرة تفاهم مع "ناصية حلم " الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.