السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تطلق برامجها التدريبية لأعضاء هيئة التدريس



عرعر 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الحدود الشمالية برامجها التدريبية للعام الجامعي 1440 - 1441هـ في شتى المجالات الأكاديمية والإدارية باستخدام أحدث وسائل التقنية والأساليب الإلكترونية, التي تهدف إلى تطوير خبرات أعضاء هيئة التدريس في تبني أحدث استراتيجيات التدريس, والاطلاع على أفضل الممارسات في استخدام الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الحديثة في التعليم, ومشاركة خبراتهم مع زملائهم من أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح عميد تطوير التعليم الجامعي الدكتور عمير بن يتيم العنزي أن العمادة أعدت حزمة من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وتسعى لتطبيق أحدث التقنيات في وسائل التدريب لتأهيل وتطوير المهارات العملية والعلمية للمتدربين، وذلك إدراكًا منها لأهمية تحسين المخرجات التعليمية, وتماشيًا مع التوجهات المعاصرة في مجالات التعليم والتعلم.

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18:58ت م

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