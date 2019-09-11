شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” تفوز بجائزة مجلس التعاون للتنمية المستدامة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
حصلت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن تطبيق ” نرعاك 360″ كأحد المشروعات الرائدة في العمل الاجتماعي و التنمية المستدامة .
وقد تسلمت الجائزة نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الأستاذة عبير قباني وذلك في حفل افتتاح أعمال الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عمان بفندق كمبنسكي خلال الفترة من 2 ـ 4 من سبتمبر الجاري لتكريم الشخصيات والمؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي.
وقد أوضحت “قباني” : أن تطبيق “نرعاك 360” تم اطلاقه لتطوير خدمات الرعاية المنزلية ، و إيمانا من المؤسسة بأهمية تسخير التقنية لتحقيق التنمية، و حرصا على مواكبة رؤية المملكة 2030 و التحول الرقمي و التنمية المنشودة . حيث يهدف التطبيق لخدمة مريض المؤسسة والمراكز الطبية المتعاقد معها ، بحيث يكون رضاء المريض محور هذا التطبيق ، الذي يراقب تقديم الخدمة بأسرع وقت، وتطوير الخدمات وقياس جودتها لما يَصْب في صالح مريض الرعاية المنزلية. كما يساهم في احصائيات دقيقة للخدمة و الرقابة على تكاليفها
وتقدمت قباني بالشكر لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمملكة و اضافت انه ما كان لنجاح ان يتحقق دون توجه و دعم من مؤسسات الدولة في تحديد اوجه التنمية ، ودون مجتمع يعي أهمية رسالة المؤسسة الخيرية و يساهم في تحقيق أهدافها
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” تفوز بجائزة مجلس التعاون للتنمية المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.