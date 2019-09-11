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قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن الأمانة تعمل على تخصيص أراض للإسكان التنموي في مدينة جيزان، ومحافظات ومراكز المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع أمين جازان بمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس حسن السهيمي، الثلاثاء، بحضور وكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفرع وزارة الإسكان، لبحث ومناقشة احتياجات الإسكان التنموي من الأراضي في عموم منطقة جازان.
وأكد "ابن سعيدان" على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من فرع وزارة الإسكان، والأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وسيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام المقبلة، بتلك الأراضي بعد عمل الكروكيات اللازمة لها.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 06:28 PM
تزويد فرع الوزارة بالمنطقة بالأراضي الأيام المقبلة"ابن سعيدان": نعمل على تخصيص الإسكان التنموي في جازان:
قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن الأمانة تعمل على تخصيص أراض للإسكان التنموي في مدينة جيزان، ومحافظات ومراكز المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع أمين جازان بمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس حسن السهيمي، الثلاثاء، بحضور وكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفرع وزارة الإسكان، لبحث ومناقشة احتياجات الإسكان التنموي من الأراضي في عموم منطقة جازان.
وأكد "ابن سعيدان" على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من فرع وزارة الإسكان، والأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وسيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام المقبلة، بتلك الأراضي بعد عمل الكروكيات اللازمة لها.
، "ابن سعيدان": نعمل على تخصيص الإسكان التنموي في جازان: ،
المصدر : الخليج 365
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