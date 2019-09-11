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نَشَرت المديرية العامة للجوازات إحصائية قالت بأنها لأعداد الحجاج المغادرين لبلدانهم عبر منافذ المملكة؛ حتى يوم أمس الثلاثاء.
وقالت في إحصائية نشرتها: إن "إجمالي عدد الحجاج المغادرين 1.719.844 حاجًا، سافر منهم جوًا 1.608.422 حاجًا، بينما سافر برًا 94.305 حاجًا، وكانت الحصيلة الأقل للمسافرين بحرًا بعدد 17.117 حاجًا".
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 06:27 PM
منذ بدء المغادرة وحتى نهاية يوم أمس ووفق آخر الإحصاءات
نَشَرت المديرية العامة للجوازات إحصائية قالت بأنها لأعداد الحجاج المغادرين لبلدانهم عبر منافذ المملكة؛ حتى يوم أمس الثلاثاء.
وقالت في إحصائية نشرتها: إن "إجمالي عدد الحجاج المغادرين 1.719.844 حاجًا، سافر منهم جوًا 1.608.422 حاجًا، بينما سافر برًا 94.305 حاجًا، وكانت الحصيلة الأقل للمسافرين بحرًا بعدد 17.117 حاجًا".
، جوًّا وبرًّا وبحرًا.. "الجوازات" تكشف عدد الحجاج المغادرين للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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